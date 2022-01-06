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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Эльче
Альмерия - Эльче: обзор матча 06 января 2022
Альмерия
06.01.2022, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Эльче
42'
Л. Рамазани
52'
П. Пьятти
84'
Р. Гути
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Эльче
90'
Желтая карточка
Хосема
87'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Хосан
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гути
Пас отдал
Ж. Гумбау
Желтая карточка
А. Сентельес
83'
76'
Замена
Фидель
️️️️
П. Пьятти
Замена
А. Посо
️️️️
Д. Соуза
71'
Замена
Чуми
️️️️
A. Buñuel
71'
Желтая карточка
С. Кошта
68'
68'
Желтая карточка
П. Милья
Желтая карточка
А. Аппиа
66'
66'
Желтая карточка
Г. Верду
Желтая карточка
Д. Соуза
65'
65'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Х. Пасторе
65'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
И. Марконе
64'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
Д. Соуза
️️️️
С. де ла Хос
61'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Рамазани
61'
Желтая карточка
J. Robles
56'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
Г. Макаридзе
54'
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Пьятти
Пас отдал
Хосан
49'
Желтая карточка
А. Барраган
46'
Замена
Г. Верду
️️️️
Э. Роко
ГОЛ! 1:0!
Л. Рамазани
Пас отдал
Х. Ньето
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
31
Георгий Макаридзе
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Javi Robles
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
28
Арвин Аппиа
ЦФ
19
Ларджи Рамазани
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
17
Сесар де ла Хос
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Альмерия
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
11
Саму Кошта
ЦФ
16
Курро Санчес
ЦФ
18
Серхио Акьем
ЦФ
13
Фернандо Мартинес
ЦФ
8
Лукас Робертоне
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
2-2-5
31
Макаридзе
20
Сентельес
6
Бабич
14
2
Ньето
28
Аппиа
17
де ла Хос
3
19
Рамазани
9
Вильяр
4-1-1-3-1
1
Вернер
19
Барраган
3
Роко
20
Хосема
16
Гонсалес
23
Марконе
10
Гути
17
Хосан
15
Пасторе
10
Пьятти
11
Милья
15
21
Чуми
21
Чуми
15
Соуза
24
Посо
24
Посо
Соуза
17
де ла Хос
89
Соуза
89
Соуза
17
де ла Хос
19
Рамазани
11
Кошта
11
Кошта
19
Рамазани
31
Макаридзе
13
Мартинес
13
Мартинес
31
Макаридзе
3
Роко
5
Верду
5
Верду
3
Роко
15
Пасторе
6
Гумбау
6
Гумбау
15
Пасторе
17
Хосан
20
Моренте
20
Моренте
17
Хосан
10
Пьятти
10
Фидель
10
Фидель
10
Пьятти
23
Марконе
9
Бенедетто
9
Бенедетто
23
Марконе
Остались в запасе
Альмерия
Эльче
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
16
Курро Санчес
ЦФ
18
Серхио Акьем
ЦФ
8
Лукас Робертоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
13
Эдгар Бадия
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
16
Курро Санчес
ЦФ
18
Серхио Акьем
ЦФ
8
Лукас Робертоне
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Альмерия - Эльче
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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