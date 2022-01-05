Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Картахена - Валенсия
Картахена - Валенсия: обзор матча 05 января 2022
Картахена
05.01.2022, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Валенсия
75'
А. Ортуньо (П)
35'
К. Солер
90+2'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Картахена - Валенсия
Замена
️️️️
Я. Бодигер
90'
+5
Замена
А. Луна
️️️️
A. de la Bella
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Черышев
88'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Андре
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ортуньо
75'
74'
Желтая карточка
Х. Васкес
72'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ю. Муса
Желтая карточка
A. Gallar
71'
Замена
A. Gallar
️️️️
I. Gil
67'
Желтая карточка
Я. Бодигер
62'
59'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Э. Кошта
59'
Замена
К. Куандреди
️️️️
У. Рачич
Замена
П. де Бласис
️️️️
R. Boateng
58'
46'
Замена
О. Альдрете
️️️️
М. Дьякаби
45'
+1
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
R. Boateng
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
2
Давид Симон
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
24
Alberto de la Bella
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
2
D. Andujar
ЦФ
7
Richard Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
31
Xavi Pons
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
0
R. Castro
ЦФ
0
A. Gallar
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-1-5
2
Симон
15
24
14
Бодигер
10
9
Ортуньо
15
Дауда
30
Оказаки
7
2-2-2-2-2
1
Хауме
4
Дьякаби
21
Васкес
10
Рачич
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
80
Муса
11
Кошта
10
Андре
9
Дуро
24
13
Луна
13
Луна
24
10
0
0
10
7
8
де Бласис
8
де Бласис
7
11
Кошта
14
Гайя
14
Гайя
11
Кошта
4
Дьякаби
15
Альдрете
15
Альдрете
4
Дьякаби
10
Рачич
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Рачич
10
Андре
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Андре
80
Муса
90
Черышев
90
Черышев
80
Муса
Остались в запасе
Картахена
Валенсия
13
Марк Мартинес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
31
Xavi Pons
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
0
R. Castro
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
31
Xavi Pons
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
0
R. Castro
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Картахена - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Картогонова
Новости команд
Все
Картахена
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+