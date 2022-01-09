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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Лидс
Вест Хэм - Лидс: обзор матча 09 января 2022
Вест Хэм
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Лидс
34'
М. Ланзини
90+3'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лидс
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Антонио
90'
+3
Замена
А. Масуаку
️️️️
Н. Влашич
88'
78'
Желтая карточка
К. Драме
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
76'
Желтая карточка
М. Ланзини
72'
69'
Замена
К. Драме
️️️️
Х. Фирпо
60'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Л. Эйлинг
46'
Замена
С. Даллас
️️️️
Л. Бейт
46'
Замена
Рафинья
️️️️
С. Гринвуд
ГОЛ! 1:0!
М. Ланзини
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
4
Льюис Бейт
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Рафинья
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Фредерикс
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
45
Влашич
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
3
Льоренте
23
Фирпо
4
Бейт
43
Клих
7
Джеймс
20
Гринвуд
11
Харрисон
5
Ельде
45
Влашич
26
Масуаку
26
Масуаку
45
Влашич
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
23
Фирпо
16
Драме
16
Драме
23
Фирпо
4
Бейт
15
Даллас
15
Даллас
4
Бейт
12
Эйлинг
28
Форшоу
28
Форшоу
12
Эйлинг
20
Гринвуд
11
Рафинья
11
Рафинья
20
Гринвуд
Остались в запасе
Вест Хэм
Лидс
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Джамал Баптист
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Джамал Баптист
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вест Хэм - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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