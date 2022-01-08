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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 08 января 2022
Лестер
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Уотфорд
7'
Ю. Тилеманс (П)
25'
Д. Мэддисон
54'
Х. Барнс
85'
М. Олбрайтон
27'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Уотфорд
Замена
W. Alves
️️️️
А. Лукман
86'
ГОЛ! 4:1!
М. Олбрайтон
85'
Замена
К. МакАтир
️️️️
А. Перес
74'
64'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
О. Туфан
64'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Т. Клеверли
58'
Замена
К. Сема
️️️️
Э. Флетчер
ГОЛ! 3:1!
Х. Барнс
Пас отдал
А. Лукман
54'
Замена
В. Маркал
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
46'
Желтая карточка
В. Дэйли-Кэмпбелл
36'
27'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Э. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Лукман
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Тилеманс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
5
Льюис Брант
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
37
Will Alves
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
D. Agyakwa
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
2-1-4-1-2
21
Уорд
20
Дэйли-Кэмпбелл
23
Вестергор
5
Брант
11
Барнс
18
Тилеманс
8
Чодури
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
22
Перес
11
Лукман
4-3-3
26
Бахман
2
Нгакия
22
Сьерральта
20
Кэткарт
3
Моррис
11
Туфан
17
Сиссоко
8
Клеверли
9
Педро
9
Эрнандес
11
Флетчер
20
Дэйли-Кэмпбелл
25
Маркал
25
Маркал
20
Дэйли-Кэмпбелл
22
Перес
20
МакАтир
20
МакАтир
22
Перес
11
Лукман
37
37
11
Лукман
11
Флетчер
12
Сема
12
Сема
11
Флетчер
8
Клеверли
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Клеверли
11
Туфан
33
Куцка
33
Куцка
11
Туфан
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
1
Якуб Столярчик
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
33
Роб Эллиот
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
99
D. Agyakwa
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
99
D. Agyakwa
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лестер - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 0
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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