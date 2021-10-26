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Мюнхен 1860 - Шальке-04

26.10.2021, Вторник, 19:30 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Мюнхен 1860 - Шальке-04
Германия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 21:00 Мюнхен 1860 0:3 Шальке-04
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