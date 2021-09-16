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Карабах - Базель

16.09.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 1 тур Карабах - Базель
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 2 0 14:6 +8 14
2. Карабах 6 3 2 1 10:8 +2 11
3. Омония 6 0 4 2 5:10 -5 4
4. Кайрат 6 0 2 4 6:11 -5 2
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