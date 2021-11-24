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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Боруссия Д
Спортинг - Боруссия Д: обзор матча 24 ноября 2021
Спортинг
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
30'
П. Гонсалвеш
39'
П. Гонсалвеш
82'
П. Порро
90+3'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Адан
90'
+8
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ройс
Замена
М. Угарте
️️️️
П. Порро
88'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
П. Гонсалвеш
88'
ГОЛ! 3:0!
П. Порро
Пас отдал
П. Гонсалвеш
82'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
82'
Пенальти не реализован!
П. Гонсалвеш
81'
74'
Красная карточка
Э. Джан
74'
Желтая карточка
Д. Загаду
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Сарабия
67'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Рейс
67'
67'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Понграчич
67'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Рейньер
67'
Замена
М. Дауд
️️️️
А. Витсель
Желтая карточка
С. Коатес
59'
Желтая карточка
Ж. Палинья
55'
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
Н. Шульц
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
39'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
3
Феддаль
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
4-2-3-1
1
Кобель
12
Менье
5
Понграчич
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Беллингем
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
19
Рейньер
14
Мален
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
20
Назинью
20
Назинью
28
Гонсалвеш
2
Рейс
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
5
Угарте
23
Порро
7
Сарабия
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Сарабия
14
Шульц
14
Шульц
19
Рейньер
23
Загаду
23
Загаду
19
Рейньер
Шульц
23
Джан
23
Джан
Шульц
28
Витсель
81
Дауд
81
Дауд
28
Витсель
5
Понграчич
27
Тиггес
27
Тиггес
5
Понграчич
Остались в запасе
Спортинг
Боруссия Д
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Спортинг - Боруссия Д
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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