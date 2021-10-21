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Лилль - Севилья

20.10.2021, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Лилль - Севилья
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лилль 6 3 2 1 7:4 +3 11
2. Зальцбург 6 3 1 2 8:6 +2 10
3. Севилья 6 1 3 2 5:5 0 6
4. Вольфсбург 6 1 2 3 5:10 -5 5
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