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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - ПСЖ
Брюгге - ПСЖ: обзор матча 15 сентября 2021
Брюгге
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
27'
Х. Ванакен
15'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - ПСЖ
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
К. Соуа
90'
+2
Желтая карточка
Э. Баланта
76'
75'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
А. Диалло
72'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Н. Ланг
62'
51'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
46'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
46'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Э. Соболь
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Пас отдал
К. Мбаппе
12'
Желтая карточка
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
70
Ланг
14
Соуа
17
Де Кетеларе
4-1-2-2-1
1
Навас
2
Хакими
3
Кимпембе
22
Диалло
5
Маркиньос
5
Паредес
23
Вейналдум
21
Эррера
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
14
Соуа
27
Мауасса
27
Мауасса
14
Соуа
23
Вейналдум
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Вейналдум
22
Диалло
25
Мендеш
25
Мендеш
22
Диалло
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Брюгге
ПСЖ
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
11
Натан Битумазала
ПЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
11
Натан Битумазала
ПЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брюгге - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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