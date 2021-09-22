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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Лестер
Миллуолл - Лестер: обзор матча 22 сентября 2021
Миллуолл
22.09.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Лестер
50'
А. Лукман
88'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Лестер
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
72'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
M. Smith
️️️️
B. Thompson
72'
Замена
Б. Афобе
️️️️
A. Pearce
72'
69'
Замена
П. Дака
️️️️
А. Лукман
Замена
Д. Баллард
️️️️
Ш. Хатчинсон
65'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-2-3
25
Лонг
5
Купер
15
12
Эванс
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
11
Мэхони
18
Леонард
8
9
Брэдшоу
4-1-3-2
21
Уорд
12
Амарти
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
17
Ихеначо
11
Лукман
4
Хатчинсон
5
Баллард
5
Баллард
4
Хатчинсон
15
23
Афобе
23
Афобе
15
8
17
17
8
11
Олбрайтон
23
Вестергор
23
Вестергор
11
Олбрайтон
11
Лукман
27
Дака
27
Дака
11
Лукман
Остались в запасе
Миллуолл
Лестер
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Миллуолл - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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