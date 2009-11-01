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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 01 ноября 2009
Малага
01.11.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
70'
Д. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
Замена
Эдиньо
️️️️
А. Луке
ГОЛ! 0:1!
Д. Наварро
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
Бруно
Замена
С. Бенашур
️️️️
Хуанито
Травма
Хуанито
Желтая карточка
Х. Гамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
24
Хуанито
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
17
Дуда
ЛП
32
Апоньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
(К)
ВР
2
Бруно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Роберто
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
3-2-3-2
78
Мунуа
5
Степанов
24
Хуанито
3
Велигтон
8
Мтилига
18
Гамес
17
Дуда
32
Апоньо
25
Торрес
5
Луке
11
Обинна
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
4
Наварро
5
Деальберт
2
Бруно
6
Альбельда
11
Банега
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
5
Луке
36
Эдиньо
36
Эдиньо
5
Луке
24
Хуанито
18
Бенашур
18
Бенашур
24
Хуанито
Остались в запасе
Малага
Валенсия
13
Роберто
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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