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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Лечче
Специя - Лечче: обзор матча 16 декабря 2021
Специя
16.12.2021, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Лечче
55'
А. Калабрези
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Специя - Лечче
90'
+2
Желтая карточка
А. Бли
85'
Замена
В. Жандре
️️️️
А. Калабрези
Желтая карточка
О. Нгуямба
79'
72'
Замена
А. Галло
️️️️
А. Баррека
72'
Замена
М. Гарджуло
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Нзола
70'
Замена
А. Реца
️️️️
С. Бастони
65'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
К. Агудело
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Калабрези
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Я. Кивиор
46'
Замена
Ж. Антист
️️️️
М. Эрлич
46'
35'
Желтая карточка
А. Баррека
Желтая карточка
М. Нзола
30'
17'
Желтая карточка
К. Дермаку
Желтая карточка
Д. Стрелец
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лечче
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
1
Марко Блеве
ЦФ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Специя
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Орельен Нгуямба
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Лечче
22
Габриэл
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
25
Антонино Галло
ЦФ
5
Марио Гарджуло
ЦФ
3-2-2-1-2
41
Зут
6
Эрлич
55
Христов
4
Кивиор
13
Бертола
4
Феррер
10
Бастони
6
Шер
7
Агудело
13
Стрелец
18
Нзола
4-1-1-3
33
Калабрези
55
Дермаку
6
Меккарьелло
3
Баррека
29
Бли
21
Хельгасон
99
Оливьери
6
Бьоркенгрен
1
Блеве
10
Бастони
13
Реца
13
Реца
10
Бастони
4
Кивиор
10
Бурабиа
10
Бурабиа
4
Кивиор
7
Агудело
10
Нгуямба
10
Нгуямба
7
Агудело
18
Нзола
19
Колли
19
Колли
18
Нзола
6
Эрлич
9
Антист
9
Антист
6
Эрлич
33
Калабрези
15
Жандре
15
Жандре
33
Калабрези
3
Баррека
25
Галло
25
Галло
3
Баррека
21
Хельгасон
5
Гарджуло
5
Гарджуло
21
Хельгасон
Остались в запасе
Специя
Лечче
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
22
Габриэл
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
22
Габриэл
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Специя - Лечче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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