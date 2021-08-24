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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Плимут Аргайл
Суонси - Плимут Аргайл: обзор матча 24 августа 2021
Суонси
24.08.2021, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
29'
Д. Уильямс
79'
М. Уиттакер
86'
М. Уиттакер
90+1'
М. Уиттакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Плимут Аргайл
ГОЛ! 4:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
И. Лейрд
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
Д. Лоу
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
Д. Уильямс
79'
Замена
И. Лейрд
️️️️
К. Джозеф
78'
70'
Замена
G. Cooper
️️️️
Р. Лоу
Замена
К. Ноутон
️️️️
Р. Беннетт
68'
Желтая карточка
Р. Беннетт
51'
Замена
Б. Купер
️️️️
Р. Мэннинг
46'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уильямс
Пас отдал
Д. Лоу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Плимут Аргайл
21
Joseph Tomlinson
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Каллум Бертон
ЦФ
8
Джо Эдвардс
ЦФ
17
Дэн Скарр
ЦФ
27
Райан Лоу
ЦФ
8
Панутче Камара
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ЦФ
14
Райан Брум
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Суонси
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
32
George Cooper
ЦФ
4-1-3-2
29
Хамер
3
Мэннинг
22
Латибодье
6
Беннетт
21
Бидуэлл
4
Фултон
7
Уиттакер
31
Дханда
9
Лоу
14
Уильямс
22
Джозеф
1-5
21
27
Лоу
39
Харди
14
Брум
4
Рэнделл
8
Камара
3
Мэннинг
15
Купер
15
Купер
3
Мэннинг
6
Беннетт
26
Ноутон
26
Ноутон
6
Беннетт
22
Джозеф
2
Лейрд
2
Лейрд
22
Джозеф
27
Лоу
32
32
27
Лоу
Остались в запасе
Суонси
Плимут Аргайл
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Майкл Купер
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл Купер
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Суонси - Плимут Аргайл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
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