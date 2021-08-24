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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдхэм - Аккрингтон Стэнли
Олдхэм - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 24 августа 2021
Олдхэм
24.08.2021, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олдхэм - Аккрингтон Стэнли
88'
Желтая карточка
Д. Нолан
Замена
N. Adams
️️️️
R. Diarra
69'
Замена
Z. Dearnley
️️️️
H. Hope
61'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
Г. Воган
61'
Начало матча
Статистика матча Олдхэм - Аккрингтон Стэнли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
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Аккрингтон Стэнли
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