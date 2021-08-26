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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Олимпиакос
Слован - Олимпиакос: обзор матча 26 августа 2021
Слован
26.08.2021, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Олимпиакос
42'
Э. Хенти
62'
А. Грин
33'
Ю. Эль-Араби
54'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Слован - Олимпиакос
88'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Замена
Р. Кризан
️️️️
Л. Паушек
85'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
А. Грин
85'
Замена
Д. Дразич
️️️️
Э. Хенти
79'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
В. Вайсс
79'
78'
Желтая карточка
М. Врусаи
72'
Замена
А. Хассан
️️️️
А. Оникуру
72'
Замена
П. Кунде
️️️️
Я. М'Вила
72'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Й. де Кампс
️️️️
А. Чаврич
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Грин
Пас отдал
В. Вайсс
62'
60'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Вальбуэна
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Оникуру
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:1!
Э. Хенти
Пас отдал
Я. Жмрхаль
42'
Желтая карточка
В. Вайсс
38'
36'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Камара
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Вальбуэна
Красная карточка
В. Де Марко
26'
11'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Агуибу Камара
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Слован
30
Михал Сулла
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
4-3-4
25
Паушек
29
Божиков
81
Де Марко
4
Кашия
23
Канкава
7
Вайсс
17
Жмрхаль
19
Хенти
25
Грин
77
Чаврич
1
Чован
4-1-1-2-2
31
Вацлик
70
Лала
19
Папастатопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
28
Вальбуэна
7
Оникуру
19
Эль-Араби
20
Камара
25
Паушек
33
Кризан
33
Кризан
25
Паушек
77
Чаврич
67
де Кампс
67
де Кампс
77
Чаврич
7
Вайсс
13
Стрелец
13
Стрелец
7
Вайсс
25
Грин
20
Грнчар
20
Грнчар
25
Грин
19
Хенти
71
Дразич
71
Дразич
19
Хенти
6
М'Вила
25
Кунде
25
Кунде
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
41
Бухалакис
2
Камара
19
Эль-Араби
17
Врусаи
17
Врусаи
19
Эль-Араби
28
Вальбуэна
9
Лопеш
9
Лопеш
28
Вальбуэна
7
Оникуру
19
Хассан
19
Хассан
7
Оникуру
Остались в запасе
Слован
Олимпиакос
30
Михал Сулла
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Слован - Олимпиакос
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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