Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Слован
Олимпиакос - Слован: обзор матча 19 августа 2021
Олимпиакос
19.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Слован
37'
М. Камара
52'
П. Сиссе
68'
В. Божиков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - Слован
90'
+2
Желтая карточка
Г. Кашия
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Камара
80'
Замена
С. Маркович
️️️️
П. Сиссе
75'
Замена
А. Оникуру
️️️️
М. Вальбуэна
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
В. Божиков
68'
67'
Замена
Э. Хенти
️️️️
И. Рабиу
67'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Л. Паушек
Желтая карточка
М. Вальбуэна
62'
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Камара
37'
7'
Желтая карточка
В. Божиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Агуибу Камара
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Слован
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
1
Адриан Чован
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Слован
33
Ричард Кризан
ЦЗ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Вацлик
21
Масурас
34
Пападопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
70
Лала
2
Камара
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
20
Камара
4-5-2
14
Абена
4
Кашия
29
Божиков
25
Паушек
23
Канкава
10
Рабиу
7
Вайсс
67
де Кампс
17
Жмрхаль
77
Чаврич
1
Чован
28
Вальбуэна
7
Оникуру
7
Оникуру
28
Вальбуэна
4
Сиссе
15
Маркович
15
Маркович
4
Сиссе
2
Камара
25
Кунде
25
Кунде
2
Камара
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
Масурас
10
Рабиу
19
Хенти
19
Хенти
10
Рабиу
25
Паушек
13
Стрелец
13
Стрелец
25
Паушек
Остались в запасе
Олимпиакос
Слован
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
33
Ричард Кризан
ЦЗ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
Остались в запасе
33
Ричард Кризан
ЦЗ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Олимпиакос - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Слован
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+