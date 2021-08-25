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Брондбю - Зальцбург

25.08.2021, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Брондбю - Зальцбург
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 17 августа, вторник 22:00 Зальцбург 2:1 Брондбю
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