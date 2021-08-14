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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Пиза
Кальяри - Пиза: обзор матча 14 августа 2021
Кальяри
14.08.2021, суббота, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Пиза
28'
Р. Марин
45+3'
А. Дейола
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кальяри - Пиза
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Ж. Педро
87'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Паволетти
87'
Желтая карточка
Р. Марин
84'
82'
Желтая карточка
I. Toure
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Д. Годин
77'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
А. Карбони
77'
Желтая карточка
Г. Цаппа
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Дейола
Пас отдал
А. Карбони
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Марин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кальяри - Пиза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
0 : 0
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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