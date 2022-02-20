Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС
АЕК - ПАС: обзор матча 20 февраля 2022
АЕК
20.02.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
69'
П. Манталос
88'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАС
Замена
М. Танкович
️️️️
Л. Гарсия
90'
+2
Замена
К. Мишелен
️️️️
Л. Рота
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Ансарифард
88'
81'
Замена
А. Лолис
️️️️
З. Карахалиос
80'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
А. Лиасос
80'
Замена
F. Brener
️️️️
A. Oikonomopoulos
77'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
72'
ГОЛ! 1:0!
П. Манталос
Пас отдал
Л. Рота
69'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
4-4-2
16
Цинтотас
12
Рота
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
22
Враньеш
7
Цубер
39
Амрабат
4
Шиманьски
28
Шахов
17
Ансарифард
99
Гарсия
3-2-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
12
Познански
28
Домингес
27
Станко
8
Лиасос
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
24
9
Переа
12
Рота
22
Мишелен
22
Мишелен
12
Рота
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
99
Гарсия
22
Танкович
22
Танкович
99
Гарсия
24
0
0
24
6
Карахалиос
11
Лолис
11
Лолис
6
Карахалиос
8
Лиасос
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
Остались в запасе
АЕК
ПАС
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча АЕК - ПАС
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
ПАС
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+