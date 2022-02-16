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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 16 февраля 2022
Атромитос
16.02.2022, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
ОФИ
15'
Х. Муньис
35'
Д. Алибек
59'
Л. Лабру
69'
Л. Феллипе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ОФИ
90'
+4
Желтая карточка
К. Балояннис
89'
Желтая карточка
К. Цилианидис
82'
Замена
В. Селимович
️️️️
Л. Феллипе
78'
Вторая желтая
П. Стайкос
70'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Л. Лабру
70'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
А. Рахман Вайсс
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Феллипе
Замена
D. Denic
️️️️
Х. Харисис
69'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Алибек
63'
59'
ГОЛ! 2:1!
Л. Лабру
51'
Желтая карточка
П. Стайкос
46'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Т. Пасалидис
43'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
ГОЛ! 2:0!
Д. Алибек
35'
23'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
1
Девис Эпасси
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1-1-1-5
19
Кивракидис
8
Харисис
7
Ротариу
3
Эрлингмарк
99
Цоварас
5
Хацисаяс
24
10
Муньис
2-4-4
1
Эпасси
58
Пасалидис
18
Яннулис
21
Тораль
18
Де Гузман
8
Гальегос
38
Балояннис
2
Вурос
7
Лабру
24
Вайсс
27
Феллипе
8
Харисис
8
8
8
Харисис
7
Алибек
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Алибек
24
Вайсс
4
Маринакис
4
Маринакис
24
Вайсс
27
Феллипе
4
Селимович
4
Селимович
27
Феллипе
18
Де Гузман
26
Стайкос
26
Стайкос
18
Де Гузман
58
Пасалидис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
58
Пасалидис
7
Лабру
19
Цилианидис
19
Цилианидис
7
Лабру
Остались в запасе
Атромитос
ОФИ
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Атромитос - ОФИ
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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