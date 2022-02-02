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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панатинаикос
ОФИ - Панатинаикос: обзор матча 02 февраля 2022
ОФИ
02.02.2022, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Панатинаикос
25'
В. Селимович
85'
Л. Феллипе
90+5'
К. Цилианидис
18'
М. Мельядо (АГ)
42'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панатинаикос
ГОЛ! 3:2!
К. Цилианидис
90'
+5
90'
Желтая карточка
Ф. Велес
88'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
М. Витал
ГОЛ! 2:2!
Л. Феллипе
Пас отдал
А. Рахман Вайсс
85'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Х. Анхель Нейра
85'
74'
Вторая желтая
Л. Вильяфаньес
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Л. Лабру
69'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Н. Маринакис
69'
69'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Карлитос
69'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Паласиос
Желтая карточка
Л. Лабру
68'
68'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
60'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Маурисио
Замена
К. Цилианидис
️️️️
М. Мельядо
59'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Ф. Дурмишай
59'
Желтая карточка
Д. Тораль
55'
Желтая карточка
П. Вурос
53'
51'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
М. Мельядо
45'
+1
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
В. Селимович
25'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Мельядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
2-5-3
24
Ватерман
4
Маринакис
4
Селимович
21
Тораль
10
Нейра
29
Мельядо
8
Гальегос
38
Балояннис
7
Лабру
2
Вурос
17
Дурмишай
2-1-2-5
91
Бриноли
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
8
Маурисио
21
Перес
10
Витал
10
Карлитос
34
Паласиос
19
Вильяфаньес
27
Хуанкар
28
Санчес
7
Лабру
18
Де Гузман
18
Де Гузман
7
Лабру
10
Нейра
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
10
Нейра
4
Маринакис
24
Вайсс
24
Вайсс
4
Маринакис
17
Дурмишай
27
Феллипе
27
Феллипе
17
Дурмишай
29
Мельядо
19
Цилианидис
19
Цилианидис
29
Мельядо
8
Маурисио
14
Александропулос
14
Александропулос
8
Маурисио
10
Карлитос
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Витал
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Витал
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
34
Паласиос
Остались в запасе
ОФИ
Панатинаикос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ОФИ - Панатинаикос
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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