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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС
Астерас - ПАС: обзор матча 02 февраля 2022
Астерас
02.02.2022, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
3'
А. Риера
35'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАС
80'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Х. Хосе Переа
80'
Замена
Л. Познански
️️️️
М. Персман
Желтая карточка
В. Иглесиас
78'
Замена
Л. Тилика
️️️️
А. Риера
74'
Замена
️️️️
К. Сони
74'
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
60'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
52'
46'
Замена
F. Brener
️️️️
A. Oikonomopoulos
46'
Замена
А. Лолис
️️️️
К. Станко
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Д. Сантафе
46'
44'
Желтая карточка
К. Станко
ГОЛ! 2:0!
А. Риера
Пас отдал
Ф. Альварес
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Риера
Пас отдал
Ф. Альварес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
27
Калеб Станко
ЦП
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
2-2-5
2
Кармона
22
14
Сантафе
6
10
Сони
99
Цифцис
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
2-1-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
27
Станко
20
Мендес Морейра
5
Эррамуспе
4
Каргас
43
Персман
24
23
Риера
7
Тилика
7
Тилика
23
Риера
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
14
Сантафе
17
Иглесиас
17
Иглесиас
14
Сантафе
43
Персман
12
Познански
12
Познански
43
Персман
9
Переа
6
Пантелакис
6
Пантелакис
9
Переа
24
0
0
24
27
Станко
11
Лолис
11
Лолис
27
Станко
Остались в запасе
Астерас
ПАС
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Астерас - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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