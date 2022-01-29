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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 29 января 2022
Панатинаикос
29.01.2022, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
84'
Х. Барралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Астерас
88'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Л. Тилика
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Маурисио
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Барралес
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
С. Паласиос
76'
74'
Вторая желтая
Х. Мунафо
73'
Замена
Х. Барралес
️️️️
К. Сони
73'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
67'
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Регис
Замена
М. Витал
️️️️
С. Александропулос
65'
Желтая карточка
Р. Перес
63'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
Я. Коцирас
46'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Х. Мунафо
37'
Желтая карточка
К. Сони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
24
Федерико Альварес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
3-1-2-4
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
8
Маурисио
14
Александропулос
21
Перес
27
Хуанкар
10
Карлитос
34
Паласиос
10
Канталапьерда
2-3-5
2
Кармона
22
3
Тасулис
8
Мунафо
6
10
Сони
18
Атьенца
20
Регис
5
7
Тилика
14
Александропулос
10
Витал
10
Витал
14
Александропулос
27
Коцирас
28
Санчес
28
Санчес
27
Коцирас
8
Маурисио
10
Лундквист
10
Лундквист
8
Маурисио
34
Паласиос
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
34
Паласиос
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
7
Тилика
17
Иглесиас
17
Иглесиас
7
Тилика
10
Сони
9
Барралес
9
Барралес
10
Сони
20
Регис
23
Риера
23
Риера
20
Регис
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
1
Сократис Диудис
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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