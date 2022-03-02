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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 02 марта 2022
АЕК
02.03.2022, среда, 21:30
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
28'
Л. Гарсия
36'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАОК
89'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
85'
Замена
Т. Мург
️️️️
Л. Жаба
85'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
85'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Э. Лирацис
Замена
К. Ансарифард
️️️️
П. Манталос
82'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Л. Рота
74'
Замена
М. Танкович
️️️️
С. Цубер
74'
74'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
66'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Бисесвар
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
56'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Гарсия
56'
Желтая карточка
Л. Рота
54'
Желтая карточка
О. Враньеш
41'
36'
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
П. Манталос
28'
19'
Красная карточка
Т. Циггарас
Желтая карточка
Д. Шиманьски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-4-2
16
Цинтотас
12
Рота
22
Враньеш
33
Цавеллас
5
Мохаммади
7
Цубер
4
Шиманьски
20
Манталос
8
Симойш
21
Араухо
99
Гарсия
4-3-3
1
Пасхалакис
15
Креспо
20
Виейринья
2
Лирацис
15
Ингасон
5
Циггарас
27
Куртич
8
Аугусто
8
Лео Жаба
21
Бисесвар
29
Акпом
12
Рота
22
Мишелен
22
Мишелен
12
Рота
99
Гарсия
39
Амрабат
39
Амрабат
99
Гарсия
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
7
Цубер
22
Танкович
22
Танкович
7
Цубер
20
Манталос
17
Ансарифард
17
Ансарифард
20
Манталос
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
2
Лирацис
25
Састре
25
Састре
2
Лирацис
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
8
Лео Жаба
99
Мург
99
Мург
8
Лео Жаба
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча АЕК - ПАОК
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
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