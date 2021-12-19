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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Астерас
ПАОК - Астерас: обзор матча 19 декабря 2021
ПАОК
19.12.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Астерас
43'
Ч. Акпом
49'
Я. Куртич (П)
89'
Я. Куртич (П)
12'
К. Сони
60'
G. Christopoulos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Астерас
90'
Замена
А. Бенито
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Я. Куртич
89'
87'
Желтая карточка
Д. Кармона
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
85'
Замена
Виейринья
️️️️
Сидклей
85'
81'
Замена
️️️️
Х. Регис
Желтая карточка
Ш. Шваб
74'
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Бисесвар
71'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Циггарас
71'
Замена
С. Ингасон
️️️️
Э. Михай
71'
68'
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Барралес
66'
Желтая карточка
Ф. Альварес
65'
Желтая карточка
Х. Мунафо
60'
ГОЛ! 2:2!
G. Christopoulos
Пас отдал
Ф. Альварес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Куртич
49'
46'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Д. Аугусто
43'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Сони
Пас отдал
Д. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
17
Сидклей
4
Михай
15
Креспо
2
Лирацис
8
Аугусто
5
Циггарас
27
Куртич
14
Живкович
29
Акпом
21
Бисесвар
2-2-5
2
Кармона
22
8
Мунафо
6
40
Сито
19
Кастаньо
24
Альварес
20
Регис
10
Сони
4
Михай
15
Ингасон
15
Ингасон
4
Михай
17
Сидклей
20
Виейринья
20
Виейринья
17
Сидклей
5
Циггарас
22
Шваб
22
Шваб
5
Циггарас
21
Бисесвар
99
Мург
99
Мург
21
Бисесвар
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
6
22
Бенито
22
Бенито
6
9
Барралес
23
Риера
23
Риера
9
Барралес
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
Остались в запасе
ПАОК
Астерас
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАОК - Астерас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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