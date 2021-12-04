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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Олимпиакос
ОФИ - Олимпиакос: обзор матча 04 декабря 2021
ОФИ
04.12.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
16'
А. Диамантис
24'
П. Сиссе
49'
П. Сиссе
60'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Олимпиакос
89'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
89'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Р. Лопеш
Замена
П. Стайкос
️️️️
Д. Тораль
89'
80'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Г. Масурас
Замена
В. Селимович
️️️️
А. Диамантис
74'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
М. ван Дуйнен
68'
Замена
A. Giannou
️️️️
Л. Кастаньос
68'
Замена
B. Kamau
️️️️
Л. Лабру
68'
66'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бухалакис
60'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лопеш
49'
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
24'
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Я. М'Вила
ГОЛ! 1:0!
А. Диамантис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Олимпиакос
15
Светозар Маркович
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
2-4-5
4
Маринакис
15
Диамантис
38
Балояннис
29
Мельядо
18
Де Гузман
21
Тораль
1
Эпасси
7
Лабру
29
ван Дуйнен
2
Вурос
9
Кастаньос
4-1-1-3-1
31
Вацлик
70
Лала
27
Ба
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
41
Бухалакис
9
Лопеш
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
15
Диамантис
4
Селимович
4
Селимович
15
Диамантис
21
Тораль
26
Стайкос
26
Стайкос
21
Тораль
29
ван Дуйнен
19
Цилианидис
19
Цилианидис
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
0
0
9
Кастаньос
7
Лабру
77
77
7
Лабру
41
Бухалакис
2
Камара
2
Камара
41
Бухалакис
9
Лопеш
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
9
Лопеш
7
Масурас
7
Оникуру
7
Оникуру
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
ОФИ
Олимпиакос
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
15
Светозар Маркович
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
Остались в запасе
15
Светозар Маркович
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ОФИ - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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