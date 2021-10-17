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АЕК - Атромитос

17.10.2021, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 6 тур АЕК - Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 22:30 АЕК 2:1 Атромитос
4 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Атромитос 1:0 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 АЕК
9 тур
3 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 3:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
17 марта, воскресенье 17:00 Атромитос 0:1 АЕК
10 тур
11 ноября, воскресенье 16:00 АЕК 0:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
26 февраля, понедельник 20:30 Атромитос 1:1 АЕК
8 тур
23 октября, понедельник 19:30 АЕК 0:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
25 тур
18 марта, суббота 20:30 Атромитос 0:1 АЕК
10 тур
5 ноября, суббота 20:30 АЕК 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 1:0 АЕК
6 тур
4 октября, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 Атромитос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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