АЕК - Атромитос

|17 тур
|17 января, воскресенье
|22:30
|АЕК
|2:1
|Атромитос
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Атромитос
|1:0
|АЕК
|17 тур
|17 января, воскресенье
|22:30
|АЕК
|2:1
|Атромитос
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Атромитос
|1:0
|АЕК
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|9 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:2
|Атромитос
|25 тур
|17 марта, воскресенье
|17:00
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|10 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:00
|АЕК
|0:2
|Атромитос
|23 тур
|26 февраля, понедельник
|20:30
|Атромитос
|1:1
|АЕК
|8 тур
|23 октября, понедельник
|19:30
|АЕК
|0:1
|Атромитос
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46