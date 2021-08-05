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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линкольн - Слован
Линкольн - Слован: обзор матча 05 августа 2021
Линкольн
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Слован
73'
Л. Уолкер (П)
16'
Г. Кашия
48'
Я. Жмрхаль
69'
Э. Хенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Слован
86'
Замена
Д. Дразич
️️️️
В. Вайсс
82'
Замена
Й. де Кампс
️️️️
Э. Хенти
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Уолкер
73'
73'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Д. Стрелец
73'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
Я. Жмрхаль
69'
ГОЛ! 0:3!
Э. Хенти
Пас отдал
В. Вайсс
48'
ГОЛ! 0:2!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
В. Вайсс
46'
Замена
В. Де Марко
️️️️
М. Абена
Замена
B. Gómez
️️️️
Ф. Карралеро
46'
Замена
Д. Сержант
️️️️
Р. Чиполина
39'
31'
Желтая карточка
Д. Канкава
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кашия
Пас отдал
Я. Жмрхаль
14'
Желтая карточка
В. Вайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Слован
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
Слован
30
Михал Сулла
ВР
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
9
Рафаэль Ратао
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
2-1-5
14
Чиполина
2
Вайзмэн
11
Уолкер
8
Яхайя
7
Кашаро
20
Карралеро
8
Роса
2
Тоскано
4-4-3
4
Кашия
14
Абена
29
Божиков
25
Паушек
23
Канкава
10
Рабиу
17
Жмрхаль
7
Вайсс
13
Стрелец
1
Чован
19
Хенти
14
Чиполина
24
Сержант
24
Сержант
14
Чиполина
20
Карралеро
15
15
20
Карралеро
14
Абена
81
Де Марко
81
Де Марко
14
Абена
19
Хенти
67
де Кампс
67
де Кампс
19
Хенти
7
Вайсс
71
Дразич
71
Дразич
7
Вайсс
17
Жмрхаль
20
Грнчар
20
Грнчар
17
Жмрхаль
13
Стрелец
9
Ратао
9
Ратао
13
Стрелец
Остались в запасе
Линкольн
Слован
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
30
Михал Сулла
ВР
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
21
Leon Moore
ЦФ
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Линкольн - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
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