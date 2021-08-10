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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Линкольн
Слован - Линкольн: обзор матча 10 августа 2021
Слован
10.08.2021, вторник, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Линкольн
38'
Я. Жмрхаль
90'
К. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Слован - Линкольн
Замена
Ф. Лихы
️️️️
В. Вайсс
90'
+2
Замена
Р. Кризан
️️️️
Л. Паушек
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Гомес
86'
Замена
Д. Валарино
️️️️
Д. Сержант
Замена
А. Чаврич
️️️️
Д. Стрелец
80'
77'
Желтая карточка
Г. Торилья
Замена
Р. Ратао
️️️️
Э. Хенти
70'
66'
Желтая карточка
Л. Кашаро
66'
Замена
B. Gómez
️️️️
Ф. Карралеро
Вторая желтая
В. Де Марко
54'
ГОЛ! 1:0!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
В. Вайсс
38'
Желтая карточка
В. Де Марко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Михал Сулла
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Линкольн
24
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
20
Итан Бритто
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Слован
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
9
Рафаэль Ратао
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
4-4-2
30
Сулла
25
Паушек
29
Божиков
81
Де Марко
4
Кашия
17
Жмрхаль
23
Канкава
7
Вайсс
67
де Кампс
19
Хенти
13
Стрелец
2-2-5
2
Вайзмэн
24
Сержант
11
Уолкер
22
Торилья
6
Лопеш
88
Окран
7
Кашаро
20
Карралеро
1
Солер
25
Паушек
33
Кризан
33
Кризан
25
Паушек
13
Стрелец
77
Чаврич
77
Чаврич
13
Стрелец
7
Вайсс
6
Лихы
6
Лихы
7
Вайсс
19
Хенти
9
Ратао
9
Ратао
19
Хенти
24
Сержант
3
Валарино
3
Валарино
24
Сержант
20
Карралеро
15
15
20
Карралеро
Остались в запасе
Слован
Линкольн
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Слован - Линкольн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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