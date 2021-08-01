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ПСВ - Мидтьюлланд

03.08.2021, Вторник, 21:00 мск Эйндховен, стадион Филипс Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч ПСВ - Мидтьюлланд
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