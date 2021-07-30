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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сочи (мол) - Мастер-Сатурн
Сочи (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 30 июля 2021
Сочи (мол)
30.07.2021, пятница, 17:00
Россия. М-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мастер-Сатурн
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Статистика матча Сочи (мол) - Мастер-Сатурн
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Матчи команд
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Информация о матче
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Сочи (мол)
Мастер-Сатурн
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2019.12.13 18:56
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Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
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