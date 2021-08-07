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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химки-М - Родина
Химки-М - Родина: обзор матча 07 августа 2021
Химки-М
07.08.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
3 : 0
Завершен
Родина
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Матчи команд
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
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