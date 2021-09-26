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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Звезда - Амкар-Пермь
Звезда - Амкар-Пермь: обзор матча 26 сентября 2021
Звезда
26.09.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 11 тур
1 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
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21.09.2026
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