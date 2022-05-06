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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Машук-КМВ
Форте - Машук-КМВ: обзор матча 06 мая 2022
Форте
06.05.2022, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Машук-КМВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Форте - Машук-КМВ
1
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0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
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Форте
Машук-КМВ
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
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