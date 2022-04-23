Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Маритиму
Санта-Клара - Маритиму: обзор матча 23 апреля 2022
Санта-Клара
23.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 2
Завершен
Маритиму
5'
К. Тагава
33'
К. Тагава
64'
А. Алипур
85'
К. Винк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Маритиму
Замена
М. Мохеби
️️️️
Линкольн
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Винк
Пас отдал
К. Баке
Желтая карточка
М. Вильянуэва
84'
78'
Замена
К. Баке
️️️️
Э. Коста
Замена
R. Oliveira
️️️️
Аллано
74'
Замена
Р. Кошта
️️️️
К. Тагава
74'
71'
Замена
M. Sousa
️️️️
D. Mendes
70'
Желтая карточка
D. Mendes
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Алипур
Пас отдал
А. Видигаль
63'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
П. Пеладжо
Замена
Х. Морита
️️️️
А. Карвальо
62'
51'
Желтая карточка
В. Коста
50'
Желтая карточка
П. Пеладжо
46'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Энрике
46'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Хадаш
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
M. Pereira
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Тагава
Пас отдал
Аллано
33'
Желтая карточка
А. Карвальо
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Тагава
Пас отдал
Аллано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
21
Рикардинью
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
30
Patrick
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
14
Miguel Sousa
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
3-2-2-3
99
95
Санья
17
Тассано
17
Вильянуэва
18
Нене
8
Карвальо
2
Аллано
18
Линкольн
11
Тагава
3
Боатенг
21
Рикардинью
4-3-3
10
Виктор
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
87
Коста
8
Хадаш
6
Пеладжо
66
93
Энрике
12
Коста
9
Алипур
8
Карвальо
5
Морита
5
Морита
8
Карвальо
2
Аллано
7
7
2
Аллано
99
1
Фернандеш
1
Фернандеш
99
18
Линкольн
9
Мохеби
9
Мохеби
18
Линкольн
11
Тагава
19
Кошта
19
Кошта
11
Тагава
66
14
14
66
93
Энрике
7
Видигаль
7
Видигаль
93
Энрике
12
Коста
10
Баке
10
Баке
12
Коста
8
Хадаш
99
Гитан
99
Гитан
8
Хадаш
6
Пеладжо
10
Бельтраме
10
Бельтраме
6
Пеладжо
Остались в запасе
Санта-Клара
Маритиму
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
30
Patrick
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
30
Patrick
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Санта-Клара - Маритиму
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Маритиму
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+