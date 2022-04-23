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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фамаликан
Бенфика - Фамаликан: обзор матча 23 апреля 2022
Бенфика
23.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Фамаликан
90'
+2
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
89'
Желтая карточка
Б. Родригес
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Г. Рамуш
84'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
79'
77'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
П. Маркеш
77'
Замена
I. Dolček
️️️️
А. Марин
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ж. Диаш
71'
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Бернарду
71'
66'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Э. Тавареш
Замена
А. Алмейда
️️️️
Жилберто
57'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Гонсалвеш
57'
54'
Желтая карточка
Риччели
54'
Желтая карточка
А. Марин
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
34'
32'
Желтая карточка
Ч. Пикель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
7
Ivan Dolček
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
8
Бернарду
23
Диаш
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
9
Рамуш
4-1-5
2
де ла Фуэнте
5
Пенетра
5
Риччели
3
Марин
88
Пепе
43
Маркеш
31
Алекс
18
Пикель
19
Тавареш
24
Банза
12
Жилберто
34
Алмейда
34
Алмейда
12
Жилберто
8
Бернарду
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Бернарду
23
Диаш
28
Радоньич
28
Радоньич
23
Диаш
7
Гонсалвеш
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Рамуш
3
Марин
7
7
3
Марин
19
Тавареш
9
Родригес
9
Родригес
19
Тавареш
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
43
Маркеш
28
Кадиль
28
Кадиль
43
Маркеш
Остались в запасе
Бенфика
Фамаликан
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Бенфика - Фамаликан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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