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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Эшторил
Спортинг - Эшторил: обзор матча 20 февраля 2022
Спортинг
20.02.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
3 : 0
Завершен
Эшторил
40'
П. Гонсалвеш
76'
М. Рейс
81'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эшторил
86'
Желтая карточка
L. Ruiz
83'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
М. Рейс
82'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
82'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Паулинью
82'
Замена
Г. Эстевеш
️️️️
П. Порро
82'
ГОЛ! 3:0!
П. Сарабия
Пас отдал
И. Слимани
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Рейс
Пас отдал
Паулинью
76'
72'
Замена
L. Ruiz
️️️️
A. Clóvis
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Угарте
70'
64'
Красная карточка
Р. Силва
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
60'
60'
Замена
Р. Силва
️️️️
Н. Феррарези
54'
Желтая карточка
Жоаозиньо
Желтая карточка
П. Порро
50'
Желтая карточка
П. Сарабия
50'
46'
Замена
J. Gamboa
️️️️
А. Франку
46'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Шавьер
45'
+2
Желтая карточка
Н. Феррарези
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
11
Артур Гомес
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
13
Нету
3
Феддаль
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
4-1-2-3
99
Фигейра
31
Жоаозиньо
5
Феррарези
5
Виталь
22
32
Розье
12
Жеральдеш
10
Франку
33
16
Шавьер
11
Гомес
26
Паулинью
10
Эдвардс
10
Эдвардс
26
Паулинью
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
23
Порро
20
Эстевеш
20
Эстевеш
23
Порро
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
5
Угарте
19
Слимани
19
Слимани
5
Угарте
5
Феррарези
34
Силва
34
Силва
5
Феррарези
10
Франку
16
16
10
Франку
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
Шавьер
11
Мбула
11
Мбула
16
Шавьер
33
11
11
33
Остались в запасе
Спортинг
Эшторил
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Спортинг - Эшторил
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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