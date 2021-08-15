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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Порту
Фамаликан - Порту: обзор матча 15 августа 2021
Фамаликан
15.08.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Порту
56'
Риччели
13'
Т. Мартинес
43'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Порту
90'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
Замена
J. Neto
️️️️
И. Хайме
87'
81'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Отавио
Замена
Жеовани
️️️️
Д. Тавареш
76'
Замена
А. Рикарду
️️️️
А. Пенетра
76'
Желтая карточка
Пепе
74'
71'
Замена
З. Сануси
️️️️
В. Манафа
71'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
Д. Тавареш
64'
62'
Желтая карточка
Б. Кошта
Желтая карточка
Б. Родригес
62'
ГОЛ! 1:2!
Риччели
Пас отдал
D. Figueiras
56'
43'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мартинес
Пас отдал
Отавио
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
17
Жоау Мариу
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
19
Пабло
ЦП
5
Жеовани
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Пепе
ЦФ
3-2-1-5
21
Батубинсика
28
Лима
7
5
Риччели
5
Пенетра
88
Пепе
1
Жуниор
7
Родригес
9
Родригес
24
Хайме
20
Тавареш
3-1-1-2-3
99
Кошта
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
8
Урибе
28
Кошта
25
Отавио
14
Диас
17
Мариу
11
Мартинес
9
Тареми
20
Тавареш
5
Жеовани
5
Жеовани
20
Тавареш
24
Хайме
80
80
24
Хайме
5
Пенетра
31
Рикарду
31
Рикарду
5
Пенетра
11
Мартинес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мартинес
13
Манафа
12
Сануси
12
Сануси
13
Манафа
25
Отавио
27
Оливейра
27
Оливейра
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
Остались в запасе
Фамаликан
Порту
13
Dalberson
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
19
Пабло
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
19
Пабло
ЦП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фамаликан - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
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