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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 06 марта 2022
Дженоа
06.03.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Эмполи
Желтая карточка
Н. Ровелла
86'
73'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
Ш. Журковски
73'
Замена
Л. Штулац
️️️️
К. Асллани
70'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Мелегони
63'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Портанова
63'
62'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Н. Байрами
62'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
М. Бенасси
Замена
М. Дестро
️️️️
К. Йебоа
56'
52'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
М. Портанова
49'
Желтая карточка
К. Йебоа
45'
+1
43'
Желтая карточка
С. Луперто
Желтая карточка
С. Стураро
41'
37'
Желтая карточка
В. Верре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
22
Васкес
5
Эстигард
52
Максимович
30
Хефти
27
Стураро
47
Бадель
72
Мелегони
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
4-1-3-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
5
Луперто
6
Романьоли
65
Паризи
8
Асллани
14
Журковски
24
Бенасси
26
Верре
10
Байрами
9
Пинамонти
72
Мелегони
10
Амири
10
Амири
72
Мелегони
90
Портанова
6
Ровелла
6
Ровелла
90
Портанова
9
Йебоа
21
Дестро
21
Дестро
9
Йебоа
14
Журковски
26
Тонелли
26
Тонелли
14
Журковски
8
Асллани
4
Штулац
4
Штулац
8
Асллани
24
Бенасси
23
Бандинелли
23
Бандинелли
24
Бенасси
10
Байрами
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Байрами
26
Верре
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
26
Верре
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
18
Паоло Гильоне
ПЗ
11
Яя Каллон
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
11
Яя Каллон
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Дженоа - Эмполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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