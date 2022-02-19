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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 19 февраля 2022
Сампдория
19.02.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
14'
Ф. Квальярелла
29'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Эмполи
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Экдаль
86'
78'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
75'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Н. Байрами
Желтая карточка
А. Конти
74'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
70'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
А. Сабири
69'
Желтая карточка
А. Кандрева
65'
63'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
П. Кутроне
63'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
М. Бенасси
63'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ш. Журковски
Замена
А. Конти
️️️️
Ф. Квальярелла
61'
Желтая карточка
А. Экдаль
45'
43'
Желтая карточка
К. Асллани
Желтая карточка
Б. Берешиньски
42'
31'
Желтая карточка
Н. Байрами
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Берешиньски
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Кандрева
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-4-2
30
Фальконе
29
Мурру
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Экдаль
2
Торсбю
10
Сабири
87
Кандрева
9
Капуто
27
Квальярелла
4-1-2-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
6
Романьоли
2
Вити
65
Паризи
8
Асллани
14
Журковски
24
Бенасси
10
Байрами
9
Пинамонти
10
Кутроне
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
27
Квальярелла
13
Конти
13
Конти
27
Квальярелла
10
Сабири
8
Ринкон
8
Ринкон
10
Сабири
8
Экдаль
14
Виейра
14
Виейра
8
Экдаль
10
Байрами
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Байрами
24
Бенасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
24
Бенасси
14
Журковски
23
Бандинелли
23
Бандинелли
14
Журковски
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
10
Кутроне
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
10
Кутроне
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Сампдория - Эмполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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