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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 18 февраля 2022
Ювентус
18.02.2022, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Торино
13'
М. де Лигт
62'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Торино
90'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
90'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Бремер
82'
Желтая карточка
С. Лукич
80'
Замена
К. Ансальди
️️️️
У. Синго
79'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
75'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
74'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
74'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
73'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Й. Брекало
Замена
У. МакКенни
️️️️
П. Дибала
54'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
ГОЛ! 1:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Х. Куадрадо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
5
Мануэль Локателли
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
6
Артур
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-1-3-3
13
Щесны
26
Сандро
3
Пеллегрини
4
де Лигт
6
Закария
12
Рабьо
5
Локателли
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
28
Влахович
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
26
Джиджи
3
Бремер
90
Синго
8
Мандрагора
15
Родригес
4
Побега
23
Лукич
7
Брекало
11
Белотти
3
Пеллегрини
22
Де Шильо
22
Де Шильо
3
Пеллегрини
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
21
Дибала
22
МакКенни
22
МакКенни
21
Дибала
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
90
Синго
14
Ансальди
14
Ансальди
90
Синго
3
Бремер
4
Буонджорно
4
Буонджорно
3
Бремер
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
Остались в запасе
Ювентус
Торино
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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