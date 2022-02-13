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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 13 февраля 2022
Аталанта
13.02.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
76'
Р. Малиновский
90+2'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Ювентус
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
П. Дибала
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ж. Бога
90'
+1
87'
Замена
М. Аке
️️️️
А. Мората
87'
Замена
Артур
️️️️
А. Рабьо
81'
Замена
М. Кен
️️️️
У. МакКенни
79'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
Р. Фройлер
76'
75'
Желтая карточка
М. де Лигт
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Л. Муриэль
60'
42'
Желтая карточка
Д. Влахович
38'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Х. Хатебур
36'
Желтая карточка
Б. Джимсити
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Жереми Бога
АП
33
Ханс Хатебур
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
52
Матевж Дайчар
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-3-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
33
Хатебур
13
Бога
10
Муриэль
4-1-2-3
13
Щесны
22
Де Шильо
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
21
Мората
28
Влахович
21
Дибала
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
13
Бога
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Бога
10
Муриэль
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Муриэль
19
Бонуччи
7
Куадрадо
7
Куадрадо
19
Бонуччи
21
Мората
11
Аке
11
Аке
21
Мората
12
Рабьо
6
Артур
6
Артур
12
Рабьо
22
МакКенни
9
Кен
9
Кен
22
МакКенни
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
31
Франческо Росси
ВР
52
Матевж Дайчар
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Денис Закария
ОП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
52
Матевж Дайчар
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Денис Закария
ОП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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