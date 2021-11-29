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Наполи - Лацио

28.11.2021, Воскресенье, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 14 тур Наполи - Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
22 апреля, четверг 21:45 Наполи 5:2 Лацио
13 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
38 тур
1 августа, суббота 21:45 Наполи 3:1 Лацио
19 тур
11 января, суббота 20:00 Лацио 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
21 января, вторник 22:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
20 января, воскресенье 22:30 Наполи 2:1 Лацио
1 тур
18 августа, суббота 21:30 Лацио 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
10 февраля, суббота 22:45 Наполи 4:1 Лацио
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Лацио 1:4 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:3 Наполи
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Наполи 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Лацио 0:2 Наполи
4 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Наполи 5:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Наполи 2:4 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 21:45 Наполи 0:1 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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