Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 06 ноября 2021
Ювентус
06.11.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
90+1'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Дибала
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Локателли
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ругани
88'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
88'
81'
Желтая карточка
М. Настасич
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Рабьо
79'
78'
Замена
М. Настасич
️️️️
Г. Кастровилли
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
75'
Замена
Игор
️️️️
Х. Кальехон
74'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
73'
Вторая желтая
Н. Миленкович
66'
Желтая карточка
Н. Миленкович
64'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Сандро
46'
Желтая карточка
Данило
45'
+1
26'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4-1-2-1-2
1
Перин
26
Сандро
14
Кьеллини
4
де Лигт
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
14
Кьеза
21
Мората
21
Дибала
4-1-2-1-2
1
Террачиано
20
Одриосола
28
Мартинес
31
Миленкович
3
Бираги
34
Торрейра
7
Бонавентура
8
Кастровилли
17
Сапонара
28
Влахович
7
Кальехон
12
Рабьо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
12
Рабьо
26
Сандро
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
26
Сандро
21
Дибала
30
Бентанкур
30
Бентанкур
21
Дибала
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
8
Кастровилли
22
Настасич
22
Настасич
8
Кастровилли
7
Кальехон
44
Игор
44
Игор
7
Кальехон
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ювентус
Фиорентина
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+