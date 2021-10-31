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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Специя
Фиорентина - Специя: обзор матча 31 октября 2021
Фиорентина
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Специя
44'
Д. Влахович (П)
62'
Д. Влахович
74'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Специя
Желтая карточка
Ю. Мале
82'
Замена
Игор
️️️️
Л. Мартинес
76'
Желтая карточка
Д. Влахович
75'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Х. Кальехон
74'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Г. Кастровилли
68'
65'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Стрелец
65'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Маджоре
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Одриосола
62'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Венути
60'
57'
Желтая карточка
Э. Колли
Желтая карточка
Л. Венути
55'
46'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Бастони
46'
Замена
Д. Сала
️️️️
Э. Сальседо
46'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
С. Феррер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Влахович
44'
43'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Желтая карточка
Л. Мартинес
36'
21'
Желтая карточка
С. Феррер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Специя
49
Иван Проведель
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
31
Микеле Черофолини
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
5
Венути
34
Торрейра
7
Бонавентура
8
Кастровилли
23
Соттиль
17
Сапонара
28
Влахович
3-2-2-3
49
Проведель
4
Феррер
43
Николау
55
Христов
10
Бастони
18
Маджоре
21
Коваленко
11
Гьяси
13
Стрелец
18
Нзола
10
Сальседо
28
Мартинес
44
Игор
44
Игор
28
Мартинес
5
Венути
20
Одриосола
20
Одриосола
5
Венути
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
8
Кастровилли
14
Мале
14
Мале
8
Кастровилли
10
Сальседо
7
Сала
7
Сала
10
Сальседо
4
Феррер
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
4
Феррер
10
Бастони
19
Колли
19
Колли
10
Бастони
13
Стрелец
7
Манай
7
Манай
13
Стрелец
18
Маджоре
10
Верде
10
Верде
18
Маджоре
Остались в запасе
Фиорентина
Специя
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
31
Микеле Черофолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
31
Микеле Черофолини
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Фиорентина - Специя
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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