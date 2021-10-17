Введите ваш ник на сайте
Материалы

Лацио - Интер

16.10.2021, Суббота, 19:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 8 тур Лацио - Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
22 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Интер 3:1 Лацио
3 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Интер
5 тур
25 сентября, среда 22:00 Интер 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 21:30 Интер 0:1 Лацио
10 тур
29 октября, понедельник 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
31 января, четверг 23:00 Интер 1:1
(3:4)п		 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:3 Интер
19 тур
30 декабря, суббота 20:00 Интер 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:3 Интер
18 тур
21 декабря, среда 22:45 Интер 3:0 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
31 января, вторник 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:0 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Интер
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 