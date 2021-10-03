Введите ваш ник на сайте

Сампдория - Удинезе

03.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 7 тур Сампдория - Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 0:1 Сампдория
18 тур
16 января, суббота 22:45 Сампдория 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
12 июля, воскресенье 20:30 Удинезе 1:3 Сампдория
13 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Сампдория 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 20:00 Сампдория 4:0 Удинезе
2 тур
26 августа, воскресенье 21:30 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Удинезе
7 тур
30 сентября, суббота 19:00 Удинезе 4:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Сампдория
18 тур
22 декабря, четверг 22:45 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 2:0 Удинезе
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:4 Сампдория
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 