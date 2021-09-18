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Интер - Болонья

18.09.2021, Суббота, 19:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 4 тур Интер - Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 21:45 Болонья 0:1 Интер
10 тур
5 декабря, суббота 22:45 Интер 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
5 июля, воскресенье 18:15 Интер 1:2 Болонья
11 тур
2 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:2 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Интер 0:1 Болонья
3 тур
1 сентября, суббота 19:00 Болонья 0:3 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
11 февраля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Болонья
5 тур
19 сентября, вторник 21:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 0:1 Интер
6 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Интер 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
17 января, вторник 23:00 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 22:45 Интер 2:1 Болонья
10 тур
27 октября, вторник 22:45 Болонья 0:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:45 Интер 2:2 Болонья
13 тур
24 ноября, воскресенье 23:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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