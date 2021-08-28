Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 28 августа 2021
Ювентус
28.08.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
21'
Л. Манкузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Эмполи
Желтая карточка
Данило
90'
Замена
️️️️
Х. Куадрадо
82'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
81'
80'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Бандинелли
80'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
П. Кутроне
72'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Манкузо
70'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Н. Байрами
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
66'
Замена
М. Локателли
️️️️
Р. Бентанкур
66'
56'
Желтая карточка
А. Исмайли
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рабьо
55'
Замена
А. Мората
️️️️
У. МакКенни
46'
44'
Желтая карточка
П. Кутроне
32'
Желтая карточка
П. Стоянович
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Манкузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эмполи
91
Альберто Бриноли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
12
Якопо Фурлан
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
30
Бентанкур
22
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Дибала
4-3-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
5
Маркицца
21
Риччи
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Байрами
11
Манкузо
10
Кутроне
30
Бентанкур
5
Локателли
5
Локателли
30
Бентанкур
12
Рабьо
10
Бернардески
10
Бернардески
12
Рабьо
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
22
МакКенни
21
Мората
21
Мората
22
МакКенни
10
Байрами
4
Штулац
4
Штулац
10
Байрами
10
Кутроне
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Кутроне
23
Бандинелли
14
Журковски
14
Журковски
23
Бандинелли
11
Манкузо
9
Пинамонти
9
Пинамонти
11
Манкузо
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
91
Альберто Бриноли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
12
Якопо Фурлан
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
12
Якопо Фурлан
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Ювентус - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Эмполи
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+