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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Сивасспор
Газиантеп - Сивасспор: обзор матча 05 февраля 2022
Газиантеп
05.02.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
5 : 1
Завершен
Сивасспор
6'
П. Джилободжи
12'
М. Демир
41'
П. Джилободжи
70'
А. Максим (П)
76'
Ф. Соялп
29'
Д. Гутас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Сивасспор
Желтая карточка
А. Сагаль
87'
86'
Желтая карточка
Д. Османпаша
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Ветрих
82'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
82'
Замена
А. Сагаль
️️️️
Ж. Фигейредо
82'
81'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
Желтая карточка
С. Кициу
80'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Соялп
Пас отдал
R. Niyaz
76'
71'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
К. Атакан Кесгин
Замена
R. Niyaz
️️️️
А. Максим
71'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Максим
70'
63'
Красная карточка
М. Ятабаре
61'
Желтая карточка
М. Градель
Желтая карточка
А. Ветрих
61'
59'
Желтая карточка
И. Кофи
46'
Замена
М. Градель
️️️️
П. Энрике
46'
Замена
О. Кайоде
️️️️
К. Алтинай
Желтая карточка
М. Демир
45'
+6
ГОЛ! 3:1!
П. Джилободжи
41'
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гутас
Пас отдал
Ф. Файр
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Х. Пехливан
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Демир
Пас отдал
С. Кициу
12'
ГОЛ! 1:0!
П. Джилободжи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-3-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
11
Пехливан
70
Кициу
14
Тошка
44
Максим
4
Ветрих
8
Соялп
9
Демир
5
Эрсой
25
Фигейредо
3-5-2
35
Вурал
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
4
Алтинай
76
Файр
5
Кофи
7
Энрике
20
Кесгин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
11
Пехливан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Пехливан
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
4
Ветрих
21
Эрдоган
21
Эрдоган
4
Ветрих
25
Фигейредо
28
Сагаль
28
Сагаль
25
Фигейредо
44
Максим
20
20
44
Максим
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
7
Энрике
10
Градель
10
Градель
7
Энрике
20
Кесгин
17
17
20
Кесгин
4
Алтинай
80
Кайоде
80
Кайоде
4
Алтинай
Остались в запасе
Газиантеп
Сивасспор
27
Бурак Бозан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Газиантеп - Сивасспор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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